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Xe tải bốc cháy trên cao tốc, người dân lao vào dập lửa ứng cứu

Sau khi phát hiện phần sau xe tải bốc khói mù mịt tại khu vực Liêm Tuyền (TP Phủ Lý, Hà Nam), tài xế trên 2 xe khác ngay lập tức xuống hỗ trợ.
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