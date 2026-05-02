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Xe nhích từng đoạn, du khách kín bãi biển Cửa Lò dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và 2 ngày nghỉ cuối tuần, hàng vạn du khách đã đến biển Cửa Lò (Nghệ An) để nghỉ dưỡng, thưởng thức hải sản.
Đọc thêm : Xe nhích từng đoạn, người chật kín bãi biển Cửa Lò dịp nghỉ lễ