Xe nào an toàn nhất nước Mỹ năm 2014?

(Dân Trí) - Trong cuối năm 2013, Viện Bảo hiểm An toàn đường bộ Mỹ - IIHS đã công bố danh sách thường niên của những chiếc xe an toàn nhất năm. Cũng giống như các năm trước, IIHS đã phân loại danh sách này thành hai nhóm là Xe An Toàn và Xe An Toàn +.