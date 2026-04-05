Video
video cùng chuyên mục

Xe máy phóng nhanh ở làn ngược chiều, tông trực diện ô tô

Dù đi vào làn đường ngược chiều trong đêm tối, người điều khiển xe máy vẫn di chuyển với tốc độ cao, dẫn đến đối đầu trực diện với chiếc ô tô đang đi đúng làn đường.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Nhóm thanh niên trả giá đắt vì phóng nhanh, lạng lách