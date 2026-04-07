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Xe máy “ồ ạt” leo cầu vượt 550, bất chấp biển cấm

Ghi nhận sáng 7/4, dòng xe máy nối đuôi nhau lao lên cầu vượt ngã tư 550 (TPHCM) dù đã có biển cấm, tạo cảnh tượng nguy hiểm và hỗn loạn giao thông.
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