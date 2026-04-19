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Xe máy dựng giữa đường bị ô tô lao đến hất văng

Thay vì đưa xe lên lề đường, chủ nhân chiếc xe máy lại dựng phương tiện của mình dưới lòng đường nên đã bị một chiếc ô tô lao đến quệt trúng.
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