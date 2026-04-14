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Xe máy bốc cháy lao lên vỉa hè, suýt đoạt mạng 4 người đi bộ

Chiếc xe máy lao vào gờ bê tông, bốc cháy và văng lên vỉa hè, nơi đang có 4 học sinh đi bộ. Sự việc diễn ra tại một giao lộ ở San Antonio, Texas (Mỹ).
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