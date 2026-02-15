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Xe khách vượt ẩu ở góc đường cua, suýt gây tai nạn đối đầu

Dù góc đường cua tầm nhìn bị hạn chế, tài xế chiếc xe khách vẫn liều lĩnh lấn làn để vượt, suýt gây ra vụ tai nạn đối đầu với xe đi ngược chiều.
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