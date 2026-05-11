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Xe đầu kéo quay đầu ẩu, suýt tông người đi xe máy

Tài xế xe đầu kéo đã có tình huống quay đầu thiếu quan sát, suýt tông trúng một người đi xe máy. May mắn, người đi xe máy cũng đã kịp thời lách tránh để không xảy ra va chạm.
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