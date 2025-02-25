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Xe cứu thương "lặng lẽ" vượt đèn đỏ gây tai nạn: Công an vào cuộc điều tra

Sau khi xảy ra tai nạn giữa xe máy và xe cứu thương vượt đèn đỏ, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra, làm rõ.
Đọc thêm : Xe cứu thương "lặng lẽ" vượt đèn đỏ gây tai nạn: Công an vào cuộc điều tra