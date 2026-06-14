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Xe container đánh lái gấp tránh em bé bất ngờ lao ra đường

Tài xế chiếc container đã quan sát kịp thời, từ đó đánh lái và phanh gấp để tránh em bé bất ngờ lao ra đường.
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