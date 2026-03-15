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Xe con vượt ẩu ở góc đường cong, suýt gây tai nạn đối đầu

Dù đoạn đường cong khuất tầm nhìn, tài xế chiếc Hyundai i10 vẫn cố tình lấn làn để vượt, suýt gây nên một vụ tai nạn đối đầu với xe đi ngược chiều.
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