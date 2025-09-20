Video
Xe chở nhóm phóng viên Kênh 5 Nga trúng mìn của Ukraine và nổ tung

Xe chở đoàn làm phim thuộc Kênh 5 Nga trúng mìn từ tính của Ukraine và nổ tung. May mắn tất cả các phóng viên đều sống sót.
