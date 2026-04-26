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Xe buýt chuyển làn ẩu suýt gây ra va chạm

Dù đoạn đường đông phương tiện, tài xế chiếc xe buýt vẫn có tình huống chuyển làn ẩu, cắt mặt xe đi cùng chiều suýt dẫn đến va chạm.
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