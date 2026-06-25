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Xe bồn làm rơi vãi bê tông tươi xuống đường

Clip ghi lại cảnh xe bồn vừa lưu thông vừa làm rơi vãi bê tông tươi xuống mặt đường tại Hà Tĩnh.
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