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Xe ben lấn làn vượt ẩu trên đoạn đường đông

Dù đoạn đường có đông phương tiện đang di chuyển, tài xế chiếc xe ben vẫn lấn làn để vượt với tốc độ cao, ép xe đi ngược chiều phải đi sát ra rìa đường để tránh xảy ra va chạm.
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