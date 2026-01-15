Video
Xe bán tải tan nát sau khi lao thẳng vào ô tô tải ở ngã tư

Tài xế chiếc xe bán tải có lẽ muốn cố vài giây cuối của đèn xanh nên đã lao vào ngã tư khá nhanh, dẫn tới va chạm nghiêm trọng với ô tô tải.
