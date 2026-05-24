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Xe bán tải lao xuống vực vì mất lái trên đường đèo trơn trượt

Chiếc xe bán tải dường như bị mất lái khi đi qua khúc đường cong trên đèo trơn trượt, khiến chiếc xe bị lao xuống vực.
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