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Xe bán tải gây tai nạn đối đầu vì vượt ẩu ở góc đường cong

Dù đoạn đường con khuất tầm nhìn, tài xế chiếc xe tải và bán tải vẫn nối đuôi nhau lấn làn để vượt.
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