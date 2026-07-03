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Xe bán tải di chuyển khó hiểu, lùi xe giữa đường nguy hiểm

Chiếc bán tải đã tạt đầu xe có camera hành trình như để dằn mặt, rồi sau đó dừng giữa đường và chạy lùi lại chỉ để tranh cãi.
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