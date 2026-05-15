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Xây dựng hình ảnh quốc gia bằng văn hóa dân tộc

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam.
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