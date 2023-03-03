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Xác minh vụ nhân viên xe buýt từ chối chở người khuyết tật

Một người khuyết tật cả hai tay, hai chân đón xe buýt ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tuy nhiên tài xế xe buýt đã không mở cửa, từ chối không chở.
Đọc thêm : Xác minh vụ nhân viên xe buýt từ chối chở người khuyết tật