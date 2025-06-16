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Xác minh vụ 2 người bị "chặt chém" 4,9 triệu đồng tiền xe ôm, taxi

Theo phản ánh, 2 người dân khi đang tìm cách về quê ở Lào Cai đã bị "chặt chém" 4,9 triệu đồng tiền cước xe ôm, taxi.
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