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Xác minh thông tin bãi xe khu du lịch Tam Chúc rải đầy đinh

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh được cho là ở bãi đỗ xe của khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam) bị rải đầy đinh.
Đọc thêm : Xác minh thông tin bãi xe khu du lịch Tam Chúc rải đầy đinh