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Xác minh tài xế ô tô chở đoàn du khách trên thùng xe đi ngắm hoa mận

Lực lượng chức năng thị xã Mộc Châu (Sơn La) vừa mời tài xế ô tô có hành vi chở đoàn du khách trên thùng xe tải lên làm việc.
Đọc thêm : Xác minh tài xế ô tô chở đoàn du khách trên thùng xe đi ngắm hoa mận