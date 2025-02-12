Video
video cùng chuyên mục

Xác minh hình ảnh một người thò tay vào ô tô túm cổ đấm tài xế ở Hà Nội

Công an phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang cho cán bộ xác minh hình ảnh trong clip, người đàn ông túm cổ tài xế ngồi trong ô tô rồi đấm túi bụi.
Đọc thêm : Xác minh hình ảnh một người thò tay vào ô tô túm cổ đấm tài xế ở Hà Nội