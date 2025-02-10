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Xác minh clip CSGT khống chế người vi phạm ở TPHCM

Trong lúc làm việc, một cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an quận 7 (TPHCM) khống chế người giật biên bản ghi nhận vi phạm giao thông.
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