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Xác minh clip cậu bé bạch tạng bị ông nội của bạn "tác động vật lý"

Sau khi xô xát với một đồng đội trong đội bóng, K. bị ông nội của bạn tìm tới nhà tấn công, hành hung.
Đọc thêm : Xác minh clip cậu bé bạch tạng bị ông nội của bạn "tác động vật lý"