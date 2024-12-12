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Xác định ba đội bị loại sớm ở Champions League

Sau lượt trận thứ 6 Champions League, người hâm mộ đã xác định được ba đội sớm dừng bước ở giải đấu này.
Đọc thêm : Xác định ba đội bị loại sớm ở Champions League