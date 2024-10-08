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Xác định 8 CLB "đâm sau lưng", quyết tâm khiến Man City sụp đổ

Man City đã giành chiến thắng pháp lý mang tính bước ngoặt ở giải Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, danh tính 8 CLB gửi hồ sơ chống lại Man City đã được tiết lộ.
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