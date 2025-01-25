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Xác định 18 đội giành vé đi tiếp ở Champions League

Sau lượt trận đêm qua, UEFA đã xác định 18 đội bóng giành vé đi tiếp ở Champions League.
Đọc thêm : Xác định 18 đội giành vé đi tiếp ở Champions League