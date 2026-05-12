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World Cup 2026: Neymar tái xuất sau thời gian dài đầy sóng gió

Ngôi sao của Santos tiếp tục được trao hy vọng trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, dù vẫn chưa hoàn toàn lấy lại thể trạng tốt nhất.
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