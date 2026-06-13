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World Cup 2026 khai mạc đầy sôi động tại Bắc Mỹ

FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh với những lễ khai mạc hoành tráng diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, ba quốc gia đồng đăng cai giải đấu nên có đến 3 lễ khai mạc.
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