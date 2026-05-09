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"Waka Waka" của Shakira đạt 4,5 tỷ lượt xem

Ra mắt vào năm 2010, "Waka Waka" nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Ca khúc kết hợp giữa Latin pop, nhạc dance và âm hưởng châu Phi truyền thống.
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