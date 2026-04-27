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Vượt gần 100km, du khách đến xem 3 hổ con ở vườn thú Quy Nhơn

Hàng nghìn du khách đổ về vườn thú ở Quy Nhơn (Gia Lai) để tận mắt xem 3 hổ con Bengal hơn 20 ngày tuổi vừa ra mắt.
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