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Vượt 6.000km, mẹ thủ môn Vozinha sang Mỹ xem con thi đấu World Cup

Giấc mơ được mẹ cổ vũ tại World Cup 2026 của thủ môn Vozinha đã thành hiện thực, khi bà Ana Candida Evora có mặt tại Mỹ nhờ sự hỗ trợ từ FIFA và nước chủ nhà.
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