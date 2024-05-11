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Vườn thú hóa trang chó thành gấu trúc để câu khách gây phẫn nộ

Một vườn thú ở Trung Quốc gây phẫn nộ sau khi quảng cáo chương trình "chó gấu trúc" nhằm thu hút du khách.
Đọc thêm : Vườn thú hóa trang chó thành gấu trúc để câu khách gây phẫn nộ