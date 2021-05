Vươn Lên Việt Nam - (Dành Tặng Đội Tuyển Bóng Đá Việt Nam) - Nhiều nghệ sĩ | ST: Nguyễn Minh Cường

Trước thềm trận chung kết, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường - Sing My Song đã sáng tác một ca khúc đặc biệt để cổ vũ tinh thần các tuyển thủ Việt Nam với tên gọi "Vươn lên Việt Nam". Đặc biệt ca khúc được thể hiện bởi rất nhiều ca sĩ nổi tiếng: Bùi Anh Tuấn, Hoàng Tôn, Ali Hoàng Dương, Only C, Gin Tuấn Kiệt, Bùi Công Nam, Bảo Kun, PM Band.