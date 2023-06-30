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Vừa gia nhập CLB Công An Hà Nội, Filip Nguyễn đã thiết lập kỷ lục

Sau khi gia nhập CLB Công An Hà Nội, Filip Nguyễn đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất thi đấu ở V-League.
Đọc thêm : Vừa gia nhập CLB Công An Hà Nội, Filip Nguyễn đã thiết lập kỷ lục