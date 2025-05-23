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Vừa gặt lúa vừa xem điện thoại, người đàn ông bị sét đánh tử vong

Đang ôm bó lúa, người đàn ông 32 tuổi ở Hà Tĩnh lấy điện thoại ra xem và bị sét đánh tử vong tại chỗ.
Đọc thêm : Vừa gặt lúa vừa xem điện thoại, người đàn ông bị sét đánh tử vong