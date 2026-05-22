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Vua Anh gây bất ngờ khi trổ tài chơi đàn ukelele với người dân

Vua Anh Charles đã khiến nhiều người bất ngờ khi thể hiện tài năng ẩn giấu trong chuyến thăm Bắc Ireland.
Đọc thêm : Vua Anh gây bất ngờ khi trổ tài chơi đàn ukelele với người dân