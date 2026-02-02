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Vụ xe lao như bay ở đèo Đá Trắng: Phút thoát chết của tài xế lái taxi

Nhiều tài xế thoát chết trong gang tấc trước khi xe tải lao sang hộ lan rồi đâm vào vách núi trên đèo Đá Trắng (tỉnh Phú Thọ).
Đọc thêm : Xe lao như bay ở đèo Đá Trắng: Phút thoát chết nghẹt thở của lái xe taxi