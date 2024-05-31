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Vụ trẻ bị bỏ quên trên ô tô ở Thái Bình: Khởi tố tài xế và 2 giáo viên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình vừa khởi tố tài xế điều khiển xe đưa đón học sinh và 2 giáo viên của trường Mầm non Hồng Nhung 2.
Đọc thêm : Vụ trẻ bị bỏ quên trên ô tô ở Thái Bình: Khởi tố tài xế và 2 giáo viên