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Vụ tố Công ty C.P. bán heo bệnh: Công an đề nghị người tố cáo nộp chứng cứ

Công an tỉnh Sóc Trăng đã làm việc và đề nghị người tố cáo cung cấp các chứng cứ liên quan đến phản ánh Công ty C.P. Việt Nam trà trộn bán heo bệnh.
Đọc thêm : Vụ tố Công ty C.P. bán heo bệnh: Công an đề nghị người tố cáo nộp chứng cứ