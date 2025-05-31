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Vụ tố bán heo bệnh ra thị trường: Kiểm tra cửa hàng C.P. tại Sóc Trăng

Ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng đã kiểm tra cửa hàng thực phẩm của công ty C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng.
Đọc thêm : Vụ tố bán heo bệnh ra thị trường: Kiểm tra cửa hàng C.P. tại Sóc Trăng