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Vụ thuốc giả "khủng" ở Thanh Hóa: Thành phần toàn thuốc giảm đau

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định, trong thành phần thuốc đông y giả vừa bị thu giữ có chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau.
Đọc thêm : Vụ thuốc giả "khủng" ở Thanh Hóa: Thành phần toàn thuốc giảm đau