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Vụ thiếu nữ ở Hà Nội nghi bị bắn tử vong: Bắt một nghi phạm

Công an đã bắt một nghi phạm liên quan đến cái chết của cô gái 22 tuổi, khi đối tượng đang ở Nam Định. Cảnh sát đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại.
Đọc thêm : Vụ thiếu nữ ở Hà Nội nghi bị bắn tử vong: Bắt một nghi phạm