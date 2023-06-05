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Vụ "tao là trùm ở đây": Hối hận sau khi ném vỡ kính xe cứu thương?

Danh cho biết anh ta rất ân hận khi ném đá vào xe cứu thương. Hiện Danh đang trên đường về nhà trình diện công an.
Đọc thêm : Vụ "tao là trùm ở đây": Hối hận sau khi ném vỡ kính xe cứu thương?