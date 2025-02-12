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Vụ tài xế Lexus hành hung nam shipper: Nạn nhân bị chấn động não

Theo cơ quan chức năng, sau khi bị tài xế Lexus Tống Anh Tuấn đánh vào trưa 10/2, anh Hưng đã bị tổn hại sức khỏe 3%.
Đọc thêm : Vụ tài xế Lexus hành hung nam shipper: Nạn nhân bị chấn động não