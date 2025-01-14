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Vụ tai nạn 6 người tử vong ở Nghệ An: Tang tóc nơi bản làng biên giới

6 nạn nhân trong vụ tai nạn là anh em, họ hàng của nhau. Đau lòng hơn, 4/6 nạn nhân là trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi.
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